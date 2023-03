“Por fin los periodistas se empezaron a dar cuenta”: Paty Maldonado respalda a José Luis tras fuerte crítica a Maite Orsini por el “telefonazo” a Carabineros

Las palabras de José Luis Repenning sobre la polémica de Maite Orsini con Jorge Valdivia fueron comentadas en el último capítulo de “Las Indomables”. En este contexto, es donde Paty Maldonado mostró su apoyo a la opinión del periodista.

“Quiero ponerlo súper fácil, para que se entienda lo que quiero decir: me llama un amigo, yo soy Maite Orsini, no sé si Jorge Valdivia es más que amigo, me da lo mismo, pero me llama y me dice ‘Repe, me acaban de detener por un asunto de violencia intrafamiliar, violaron mis derechos fundamentales, fue una pésima detención’. Yo digo ‘Pucha qué lata’ y pienso ‘Dios santo, ¿qué voy a hacer en pos de la autoridad más valorada del país? Voy a tomar mi teléfono y voy a llamar a la general de derechos humanos. ‘Generala, hubo procedimiento que pudo poner en riesgo la integridad absoluta de Carabineros de Chile, qué tenga buen día’. Eso fue lo que dijo. Perdóname, pero yo no soy tan huev…”, dijo el comunicador tras el punto de prensa que realizó la diputada en el Congreso.

Repenning: El wea mas sobrevalorado de la televisión chilena #TuDia13 pic.twitter.com/o5CiJQEaxA — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) March 8, 2023

A raíz de esto, la opinóloga aseguró que: “Por fin los periodistas ya se empezaron a dar cuenta. Quedan algunos cabeza de músculo que no saben para dónde va la micro, que están pegado en la izquierda y están caga... de la cabeza, pero ya sabe la prensa que esto es un show montado”.

Tras concordar con las palabras de Repe, Maldonado decidió arremeter contra Orsini: “Qué pensará esta cabra, esta pobre pajara, esta cabra como es tan chica piensa y la ca... al mismo tiempo, tiene pegada la cabeza con el cu... Piensa y la ca... Con todo respeto”, afirmó.