Fecha, hora y poquitos invitados: Vale Roth reveló detalles de su matrimonio por el civil

Hace varias semanas que Vale Roth anunció que se casará con su pareja, Miguel de la Fuente, durante el próximo sábado 18 de marzo.

En este contexto, es donde la influencer reveló más detalles de la ceremonia que incluirá solamente al círculo más cercano de los tortolitos.

A través de su cuenta de Instagram, Vale pidió datos de fotógrafos para este día y ahí lanzó que el evento se realizará a las 19:00 horas.

“La lista de invitados está cerrada, es la familia de Miguel y la mía… no hay otra gente”, contó de entrada, asegurando que no incluyó a los amigos en esta ceremonia, aunque Miguel tiene muchos y ella no tanto.

“El de la iglesia será más grande, con show, pero el de ahora no. Por mi parte hay 21 invitados y por la de Miguel 16″, explicó.

El look de la novia

Por otra parte, Valentina también comentó que su maquillaje lo hará una artista con la que ya ha trabajado antes y su vestido lo confeccionará una boutique especializada en trajes de novia.

“Es precioso. No puedo hablar mucho, pero tengo la prueba de vestuario el lunes. Ya tienen todas mis medidas, llegó la tela”, manifestó emocionada.

Para finalizar con los pormenores del matrimonio, Roth detalló que los arreglos florales y el cóctel estarán a cargo de su madre, Katya Soracco.