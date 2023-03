“Modérese Ministra... no gestionaron los votos propios”: Cruz Coke llamó a Camila Vallejo a calmarse tras perder la reforma tributaria

El Senador Luciano Cruz-Coke le envió un duro mensaje a la ministra Camila Vallejo, respecto al rechazo por dos votos que este miércoles sufrió la reforma tributaria del Gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados.

A través de Twitter, la vocera de La Moneda enumeró las consecuencias que tendría el rechazo a la reforma tributaria y culpó a quienes quieren seguir evadiendo impuestos.

“Rechazaron la Reforma Tributaria que permitía aumentar pensiones, mejorar la salud primaria y disminuir listas de espera, aumentar comisarías, financiar Salas Cunas Para Chile. Rechazaron para seguir evadiendo impuestos. Es una derrota para quienes buscan un país desarrollado”, escribió Vallejo, tal como consignó La Cuarta.

Luciano Cruz-Coke fue uno de los tantos que respondió a su comentario y le recordó que la reforma se rechazó por la falta de un par de votos.

De hecho, varios parlamentarios apuntan a la ausencia de Pamela Jiles, Viviana Delgado y Mónica Arce, de la bancada Ecologista Verde e Independientes, quienes pudieron influir en el resultado.

“Modérese, Ministra. Perdieron porque no gestionaron los votos propios, porque el ministro de Educación gritoneó a una diputada en vísperas del 8M y porque no dialogaron con la oposición ¿siempre la culpa de sus fracasos la tiene alguien que no entendió la bondad de sus proyectos?”, lanzó el ex rostro de teleseries en respuesta a Vallejo.

