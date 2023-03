“No di un consejo ni critiqué a nadie”: Rigeo aclaró su dichos y se desmarca de la polémica entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Hace solamente un par de días que Rigeo estuvo como invitado en el programa “Sígueme y te Sigo”, esto para analizar y dar su opinión con respecto a la polémica que envuelve a Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

“Cuando un matrimonio no funciona, es un éxito, es un fracaso (...) los únicos afectados son tus hijos”, dijo Rigeo y agregó que “si uno se quiere expresar, es libre de expresarse, contar su verdad también es bueno porque si te están atacando también tienes que contar tu parte de la historia (...) Yo pienso, con la mano en el corazón, que nunca que hay que atacar a la mamá de tus hijos”, comentó en el programa de TV+.

“Fuera de contexto”

A raíz de las reacciones que generó su análisis sobre la exrelación de su hermana, el cantante conversó con Las Últimas Noticias para aclarar qué sucedió en el programa de Kaminski.

“(Algunos medios) se enfocaron en un comentario fuera de contexto. Comenté lo que yo no haría, no di un consejo ni critiqué a nadie”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que “son todos adultos y yo no soy el dueño de la verdad de nadie”.

Con respecto a quien le brinda apoyo en esta polémica, Rigeo enfatizó que “no me gustaría que me involucren, son problemas de ellos dos. Yo solo dije que ojalá sanen su corazón y que con el tiempo esto se calme”.

“En esa entrevista comenté que hay personas a quienes les dan la noticia de que tienen cáncer terminal y eso sí es devastador. Un cahuín, (pareciera que) entrega más likes y más prensa que una madre luchando por un trasplante para su hijo”, manifestó.