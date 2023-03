“Es lo que me contaron...”: Paty Maldonado reveló curioso dato sobre conferencia de Maite Orsini

Patricia Maldonado contó en el programa “Tal Cual” una importante información respecto al día en que la diputada Maite Orsini habló con la prensa en el Congreso, sobre el polémico telefonazo que realizó a carabineros, asegurando que en ese momento Jorge Valdivia se encontraba con la parlamentaria, en señal de apoyo.

“Me acabo de enterar de lo siguiente....”, dijo Maldonado, a sus compañeros de programa Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

Yo fui a grabar este fin de semana una publicidad y por esas cosas de la vida me encontré con una persona...”, continuó, poniéndole misterio a la copucha.

“Un abogado que estuvo presente cuando la señora Orsini hizo la declaración más estúpida, ridícula de la historia este país”, agregó en su particular estilo e imitando a la legisladora, repitiendo lo que habló en su anuncio a los medios “yo solamente traté de proteger a los carabineros”, se burló. Y tras esto, lanzó el rumor.

“Ojo con esto, según el abogado, no me consta, el día de la conferencia de prensa del ‘circo chalupa’, él estaba”, dijo en relación a Jorge Valdivia.

“¿El Mago la acompañó?”, preguntó Raquel Argandoña.

“Es lo que me contaron, yo no me meto en la vida de nadie no me interesa. ‘Hasta ahí le puedo contar’” me dijo el abogado”, sentenció La Indomable.

Conferencia de Maite Orsini

Fue el 6 de marzo cuando Maite Orsini realizó la primera conferencia de prensa para referirse a la acusación de Daniela Aránguiz sobre utilizar sus contactos y realizar un telefonazo para interferir en la detención de Jorge Valdivia.

“Lo primero que quiero decir es que niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta a la ética o alguna falta a la probidad”, dijo desde el Congreso.

“Me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Soza, con quién tengo una excelente relación, únicamente para ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia, por los conductos regulares, por apremios ilegítimos”, añadió.