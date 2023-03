“Si solo leyera un poco...”: Daniela Castro criticó sin filtro a Anto Larraín tras su opinión de la película The Whale

La influencer Antonia Larraín lanzó en redes sociales una polémica opinión sobre la película The Whale y el rol de su protagonista, Brendan Fraser, quien ganó el Oscar a mejor actor. Cosa que generó una ola de reacciones, porque ella misma aseguró que aún no ha visto la cinta.

Cabe señalar que el filme de Darren Aronofsky desde su rodaje ya venía siendo objeto de debate por la transformación física de Fraser, donde se repetían acusaciones de “gordofobia”.

El tema es que Anto Larraín dijo lo siguiente sobre la galardonada actuación de Fraser: “La verdad es que no la he visto y no la quiero ver, me basta con los reviews que han hecho otras activistas gordas al respecto. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas. No castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer”, expresó tal como consigna La Cuarta.

“Todos somos giles”

En el mar de reacciones que generó la opinión de Anto Larraín, apareció la exMasterchef, Daniela Castro, quien acusó a la joven de no estar informada sobre el actor.

“Anto Larraín, si fuera tan instruida como nos quiere hacer parecer y solo leyera un poco, sabría que el actor Brendan F. hizo tan buen papel porque vivió años de problemas físicos, sobrepeso y depresión. Pero su verdad infundada es la única que vale y todos somos giles ¡hasta el actor!”, escribió Daniela en Twitter.

Además, en otro tuit fue aún más irónica y aseguró: “Díganle a la Anto Larraín que para películas de asesinos no contratan a asesinos de verdad, porfa”.

