“Era un grupo chico”: Repenning reaccionó a la funa de simpatizantes de Boric en La Moneda

El fin de semena recién pasado un video viral comenzó a circular en redes sociales, donde se puede ver como un grupo de simpatizantes del presidente Gabriel Boric lanzaron gritos y abucheos a José Luis Reppening mientras paseaba en las cercanías de La Moneda junto a sus hijos.

Sim embargo, el conductor de Tu día ignoró los gritos e incluso accedió a tomarse fotografías y cruzar algunas palabras con quienes se acercaron a saludarlo.

Hoy conversó con BioBioChile, donde reveló que los hechos ocurrieron el pasado 11 marzo, cuando llevó a sus hijos al centro de Santiago para recorrer algunos lugares emblemáticos de la capital.

La fecha justamente coincidió con el aniversario de primer año de gobierno de Boric, que partió el 11 de marzo de 2022, por lo que Reppening se encontró con algunos adherentes del presidente.

[ LEE TAMBIÉN: “¡Fuera amarillo!”: Repenning y sus hijos vivieron tenso momento con adherentes de Gabriel Boric ]

“Fueron tres personas”

“Fui a pasear al centro con mis hijos porque querían ir al Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas y nada. Justo fue 11 de marzo, pero los llevé a conocer La Moneda entonces había unos adherentes del presidente”, relató.

Sin embargo, apuntó a que fueron pocas personas a las que no les agradó su presencia en el lugar y la situación no pasó a mayores. “Eran un grupo chico y fueron como 3 personas que gritaron, eran unas señoras, pero no pasó nada”, dijo.

Asimismo explicó que pasó un buen rato en el lugar. “De hecho yo me senté en el pasto de la Plaza de la Constitución, nos sacamos fotos. La gran mayoría se acercaron a saludarme y pedirme fotos, la verdad es que no fue nada, nada importante”.

“Todo bien, lo pasamos regio con los niños, estuvimos como 3 horas en el centro recorriendo distintos lugares. Eso, súper bien todo”, finalizó.