¿Se viene un nuevo romance?: Luis Mateucci se sinceró sobre sus sentimientos hacia Daniela Aránguiz

Los coqueteos continúan entre la mujer más relevante de la farándula nacional en este momento, Daniela Aránguiz, y el exchico reality Luis Mateucci. Con cada mensajito que se dan, más dejan a entrever la atracción que existe entre los dos.

El argentino habilitó la caja de preguntas en Instagram, lo que inevitablemente es utilizado para la copucha, y le preguntaron si le gusta Daniela. Con el reggaeton “Porno” de The Academy de fondo, él terminó respondiendo “Me encanta”, y sacando la lengua.

Sobre si estaba soltero, Mateucci señaló que sí lo estaba, pero “nunca solo”. Además, le consultaron por el corazón y él señaló que había un torbellino ya que era intenso como cualquier Escorpio.

“Lo encuentro exquisito”

Por su parte, Daniela Aránguiz también ha dado luces de que puede llegar a algo más. “Luis es un muy amigo, me encanta, lo encuentro exquisito. Rico que me inviten a comer y me regaloneen. Luis es un hombre estupendo, caballero”, señaló en “Zona de estrellas”.

“Es muy luego como para algo. Tuvo una relación muy larga, 17 años, y ahora es el momento de pasarlo bien. Y si él es entretenido y lo pasó bien con él y obviamente voy a salir con él, como puedo salir contigo”, agregó.

“Yo quiero pasarlo bien, estar feliz, disfrutar. Yo creo que la vida es ahora. Estos son los últimos años de juventud que me quedan. Tengo 37, me quedan tres años para los 40 y antes de los cuarenta quiero hacer muchas cosas, quiero aprovechar”, concluyó Aránguiz.