“Ya no estamos juntos”: Mujer agredida por Jordhy Thompson pidió empatía y que terminen los mensajes de odio

Realmente lamentable es el hecho que se dio a conocer esta mañana, cuando se viralizaron videos donde se evidencia la agresion de Jordhy Thompson a una mujer.

Por eso, en horas de esta tarde, Camila, la víctima de las agresiones, compartió dos videos, en su cuenta personal de Instagram, donde se refirió a lo ocurrido y confirmó el fin de la relación. En la publicación, además, pidió empatía y que finalicen los mensajes de hostigamiento.

“Bueno, voy a hablar súper rápido del tema que está en redes sociales. Netamente, porque se están haciendo especulaciones sobre mí y no es justo. Primero quiero aclarar que yo nunca publique los videos, no sabía que otras personas lo tenían, pensé que solamente los tenía yo”, comenzó diciendo joven.

Tambíén, dentro de los detalles que dio a conocer, contó que “Nunca tuve la intención de mostrarlos, o de publicarlos, porque obviamente para mí también es vergonzoso y humillante, pero eso, decir que con Jordhy (Thompson) ya no estamos juntos. Terminamos hoy, él va a estar en tratamiento psicológico y yo también”.

Finalizó manifestando la incomodidad que ha sentido ella y su familia por los constantes mensajes que han recibido, a través, de las redes sociales. “No tengo nada más que decir respecto al tema. Por favor paren sus hate porque a mí me afecta, me afecta mucho. Le están hablando a mí mamá, están llamando a mis abuelos, así que creo que no es justo para mí. Es lo único que voy a decir respecto al tema y lo único que pido es más empatía”.