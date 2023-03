“Estoy consternado”: Santiago Pavlovic expresó su pesar por el fallecimiento de Alipio Vera

Santiago Pavlovic expresó su sentir por la muerte del reconocido periodista Alipio Vera, quien había ganado el Premio Nacional de Periodismo en 2013. Vera había sido hospitalizado en la UCI del Hospital Clínico de la Universidad Católica debido a complicaciones tras una operación cardíaca.

Aunque el periodista no estaba en riesgo vital, su hijo había informado que su estado de salud no era favorable. Pavlovic explicó en una entrevista con Buenos Días a Todos cómo fueron los últimos días de vida de Vera: “Él agonizó durante varios días, luego de haber sido sometido a una operación al corazón en que se le colocaron cuatro bypasses. Sufrió un problema con la aorta y posteriormente una embolia cerebral, una sucesión de infartos cerebrales y realmente no volvió a despertar. Llevaba prácticamente una semana agonizando y estaba sometido a cuidados paliativos”.

Pavlovic también describió a Vera como un periodista idealista que creía en el trabajo en una entidad pública, como TVN. “Alipio tenía una procedencia campesina, rural, es una persona que tenía alma de campo, estaba muy conectado con la vida rural. Tenía un lenguaje muy cercano con la gente, caracterizó ese lenguaje sencillo, que llega mucho a la gente”, dijo el conductor de Informe Especial.

Pavlovic sostuvo que el sueño de él y su colega, Alipio era “tener una televisión pública que no respondiera a los intereses económicos de las grandes empresas, ni tampoco intereses políticos”.

La pérdida de Vera es notable y deja un vacío en el mundo del periodismo. Al igual que Pavlovic, otros colegas de la industria han expresado su tristeza por la muerte del periodista y han recordado su valioso legado.

