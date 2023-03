Claudio Narea con todo contra diputada Cordero: “Fuera del Congreso. Vieja mentirosa”

La diputada María Luisa Cordero dejó la grande este miércoles, luego de que sostuviera que la senadora Fabiola Campillai puede ver y no quedó ciega tras el impacto de una bomba lacrimógena en medio del estallido social.

Las declaraciones de la Doctora Cordero fueron realizadas este martes en el programa “Sentido Común” de Radio El Conquistador. “La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, aseguró la diputada de oposición.

LEE MÁS: “Un médico me hizo llegar un comentario”: Dra. Cordero insiste que Fabiola Campillai puede ver

Es así que el músico Claudio Narea le respondió con todo en Twitter: “Fuera del Congreso. No mereces estar ahí. Cero empatía, cero tino, cero inteligencia. Vieja mentirosa”.

Tuit de Narea Captura Twitter

Doctora Cordero insiste

En conversación con Publimetro la diputada insistió en que la senadora no perdió del todo la visión. “Yo tengo varias informaciones. En primer lugar, cuando fue el Apruebo, me correspondió mirar cuando votó la señora Campillai y me di cuenta -porque yo había visto unos gestos de ella que parecía que tenía visión en un ojo- que ella tomó el voto y lo introduce justo en el orificio que estaba destinado en la urna para votar y cómo que dobló la cabeza. Tengo la impresión que es el ojo derecho (el que puede ver). Ese que desafortunadamente le quedó más abajo en la cara”, dijo la doctora, respecto a su teoría.

“Ella puso el voto y no se equivocó y yo dije, ‘oh, mira que bueno’, en ese sentido como médico, por suerte se le salvó la visión en un ojo. Y me quedé con esa con esa sensación de que ella no era totalmente ciega”, aseguró que fue su comentario, tras verla en la urna.