Periodista de 24H se llenó de elogios por despacho sobre ataque de Cordero a Campillai: “No sólo perdió la vista, sino que tres sentidos”

Poirot Escovedo, periodista de 24H que cubre Congreso, se llenó de aplausos esta tarde a través de redes sociales. Y es que su despacho fue valorado por los cibernautas, al condenar los dichos de María Luisa Cordero, en contra de la senadora Fabiola Campillai, de quien dijo que no había perdido completamente la visión.

Campillai recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, lo que hizo que perdiera la visión por completo.

Es así que Escovedo partió su informe así: “lamentablemente informaciones políticas, pero no el avance de leyes, o las diferencias legítimas que puedan existir entre bancadas. En este caso palabras de odio de la diputada independiente María Luisa Cordero, en contra de otra parlamentaria, que es el símbolo del sufrimiento de un país de situaciones lamentables de la historia reciente”.

“Se puso en duda en un espacio radial, las lesiones y la afectación que en este caso es la ceguera de la senadora Campillai, cuestionó algo que está ampliamente documentado, en sentencia judicial en donde se destaca que la senadora Campillai no sólo perdió la vista, sino que perdió tres sentidos”, continuó.

“Y eso es lo grave, que genera un repudio transversal y no unánime”, sentenció.

Aplausos en redes

“Apegado a la verdad, no dijo ni poco y mas, solo la verdad de lo que ocurrió, ojalá se puede castigar de algún modo a la “honorable” cordero, que no es primera vez que se manda una declaración como esta”; “Lo dijo con todas sus letras. Y no debió denostar a nadie para decirlo. Solo informar los hechos”; “Lo escuché en vivo y realmente dijo las cosas como deben decirse... Mis respetos para el periodista!!!!”, son algunos de los comentarios.