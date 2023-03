Neme y su radical análisis tras dichos de Cordero por Campillai: “De una factura muy ordinaria en lo que estamos viendo”

Las palabras de María Luisa Cordero en contra de la senadora Fabiola Campillai, sobre que no está completamente ciega, han levantado una polvareda tanto en el Congreso como en figuras de la TV. En este caso, en José Antonio Neme.

“Desde el combo de Gonzalo de la Carrera hasta la revictimización, como ocurrió con la senadora Campillai, enrostrarle en la cara que es una mujer no tan ciega, me parece que estamos llegando a niveles donde se ha perdido la clase”, comenzó reflexionando.

“No se necesita contexto para entender que ahí hay una acción bien cruel. Yo no he conversado con María Luisa, yo le tengo aprecio, pero no puedo dejar de decir que hay ahí una acción bien cruel”, agregó.

Además, puntualizó que “voy a decir algo que puede ser algo molesto para algunas personas, pero estamos frente a un nivel muy bajo, de una factura muy ordinaria en lo que estamos viendo. Tanto en las explicaciones en el hemiciclo como lo que ocurre en la periferia”.