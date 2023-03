“La ‘paca’ es persona, la ‘paca’ es mamá”: Carabinera realiza emotivo y fuerte descargo tras crimen de sargento Olivares

La muerte de la sargento Rita Olivares en la comuna de Quilpué ha conmovido profundamente a la institución policial en Chile. Ante este hecho, la cabo primero Catherine Apablaza ha compartido su reflexión a través de las redes sociales, lamentando el crimen que ha sacudido a toda la institución y defendiendo la labor de los carabineros.

[ Carabinera muere con disparo en la cabeza tras robo en Quilpué: Detenidos son reos fugados ]

En su mensaje, Apablaza expresó su solidaridad con la familia de la sargento Olivares y destacó la importancia de la labor que realizan los carabineros en el país. ”Hoy domingo, saliente de noche, como también lo debería haber estado mi sargento Rita, llegué a estar con mi hija. Llegamos muchas, yo creo que todas, excepto una. Ella”, comenzó lamentando. “Yo me levanto porque tengo un motorcito, porque amo lo que hago, nadie me tiene obligada”, señaló.

Además, la cabo primero compartió un fuerte descargo en el que defendió el trabajo de los carabineros y criticó a aquellos que los desvalorizan. “El uniforme es para personas valientes, no para los cobardes que critican detrás de un teléfono; no para esas feministas que dicen ‘la paca no es mi compañera’”, afirmó Apablaza.

[ LEE TAMBIÉN: Presidente Gabriel Boric promete justicia tras asesinato de carabinera en Quilpué: “Los vamos a encontrar y tienen que temer” ]

Asimismo, hizo hincapié en que “ningún carabinero se levanta con la idea de ‘hoy tengo que matar a alguien’”, aseguró.

Finalmente, Apablaza destacó que la muerte de un carabinero no solo afecta a su familia, sino que a toda la sociedad chilena. “Ningún domingo va a volver a ser un día de descanso para esa familia, porque esa frase que dice ‘matar a un carabinero es matar Chile’... Sí”, concluyó.

El mensaje de la cabo primero Catherine Apablaza ha generado un gran impacto en las redes sociales, donde ha recibido miles de comentarios de apoyo y reconocimiento a la labor que realizan los carabineros en Chile.

Revisa sus declaraciones: