“No me meto en cahuines”: La irónica reacción de Jorge González a las acusaciones de violencia de su ex

La relación amorosa entre la joven Daniela Pizarro y el cantante Jorge González terminó hace ya varios meses, pero esta expareja sigue dando de qué hablar. De hecho, la joven acaba de utilizar su cuenta de Instagram para acusar al cantante de maltratarla física y económicamente, haciendo alusión a la canción “Corazones Rojos” que simboliza la violencia doméstica.

“Yo nunca me defendí por miedo. Pero estoy pensando seriamente en que ya no me puede hacer nada y no hay razón para tener miedo”, escribió Daniela en sus historias de Instagram causando gran conmoción mediática.

“En todo caso, me acaban de decir que no es secreto para nadie que esta persona tiene fama de maltratador de mujeres. Igual no está de más actualizar a la generación Z (...) Ya han pasado años y me quedó claro que para ustedes así nomás. Que te peguen, total te mantiene. Además, está con el pueblo sípo apruebo”, agregó.

La reacción de González.

Es el tema de este día martes 28 de marzo y Jorge González no había dicho algo sobre las graves acusaciones de su expolola, eso... hasta ahora.