“Siento que una funa es realmente desmedida”: Ignacio Lastra y Mario Ortega alzan las voz tras intento de perro muerto en un bar

Ignacio Lastra y Mario Ortega se encuentran en el ojo del huracán luego de ser funados en redes sociales por no pagar la cuenta en un bar. Aunque los amigos aseguraron que nunca tuvieron la intención de hacer perro muerto, las personas siguieron reprochando su comportamiento.

A través de sus cuentas de Instagram, Ortega expresó: “Hemos decidido hacer este comunicado para, de alguna manera, saldar todas las dudas al respecto y también para terminar con todas las especulaciones que hay. Lo peor de todo es que esto ya pasa a mayores y empiezan a insultar, y no solo a nosotros sino que también a personas cercanas y eso no puede ser”.

“El día sábado en la noche en el Barbazul de plaza Ñuñoa, nos juntamos ocho amigos, no éramos dos. Yo me fui muy temprano, me tomé una bebida y me fui y ustedes saben que muchas veces a los meseros les complica que uno divida las cuentas en distintas boletas, entonces yo le dije a Ignacio, puedes tú pagar mi cuenta por favor, y que no era mucho, y el Ignacio me dijo que no hay ningún problema”, añadió.

Al otro día de este hecho “me di cuenta que tenía todo mi Instagram lleno de mensajes, que estaba etiquetado, tenía mensajes. Había un joven que era mesero del local que organizó una funa, que no se había cancelado la cuenta”, aseguró.

Por su parte, Lastra admitió que fue su error no pagar la cuenta, pero aseguró que fue sin mala intención.

“Yo juré de guata que había pagado la cuenta, incluso nos sacamos fotos con todo el mundo, como siempre en los bares, y nos fuimos. Al otro día, a mí se me quedó el celular en la casa de un amigo, así que cuando pasé temprano me di cuenta que tenía igual una funa”, manifestó.

“A nosotros igual nos conocen”

Según las palabras de Ignacio, el mesero en ningún momento tuvo la intención de ponerse en contacto con ellos, por lo que asegura que hubo mala intención.

“Me meto al Instagram del Barbazul, salía en la página que abrían a las seis de la tarde. Me meto a la persona que había hecho la funa para ver si me había escrito algo y no había escrito nada, yo le mandé un mensaje (...) Siento que una funa es realmente desmedida, porque a nosotros igual nos conocen”, arremetió Lastra.

Frente a esta declaración, Mario Ortega apoyó a su amigo y reafirmó que el garzón nunca les habló antes de la funa.

“En la declaración que hace el joven, dice que ellos tuvieron que pagar la cuenta. Barbazul emitió un comunicado diciendo que jamás ellos hacen pagar las cuentas a sus empleados, así que primero, es mentira. Segundo, porque a las personas les encanta hacerse las víctimas, con este joven hablamos por interno, se disculpó y dijo que era la única forma que tenía de comunicarse con nosotros, mentira, porque podría haberse comunicado con nosotros. Realmente no actuó de buena lead”.