“Su gran defecto era..”: La peculiar defensa del Inspector Vallejo a Rafael Araneda en medio del Caso Relojes

El exdetective José Miguel Vallejo, también conocido como Inspector Vallejo, ha salido en defensa de su excompañero de televisión, Rafael Araneda, en medio del Caso Relojes que ha tenido en la palestra a Tonka Tomicic y Parived en las últimas semanas, además de varios famosos chilenos.

Una publicación del medio Interferencia dio a conocer que un conocido lanza internacional había mencionado a Araneda entre los supuestos compradores de artículos de contrabando.

[ “Lejos de la realidad”: Rafael Araneda desmiente testimonio de lanza internacional que lo vinculó a juicio del “Caso Relojes” ]

Vallejo, quien compartía pantalla con Araneda en el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, manifestó una particular defensa de su excompañero en su cuenta de Twitter. Aunque afirmó no recordarlo como un “amigo leal” y que estaba “perdidamente enamorado de sí mismo”, no cree que esté involucrado en el ilícito.

Según declaró el inspector, nunca vio a Araneda ostentando joyas, y agregó “meterlo, con la versión malintencionada de un delincuente, en el saco de los sinvergüenzas del Caso Relojes me parece una falacia”.