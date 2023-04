“Mira vieja fea...”: Claudio Narea arremetió contra la Doctora Cordero tras comentario político

Claudio Narea no ha pasado desapercibido en Twitter, donde emite su singular opinión cada vez que puede. La doctora María Luisa Cordero también suele postear. Así no teme en interpelar a los políticos, como es el caso de la diputada María Luisa Cordero.

La diputada estuvo en la mira del conocido músico luego de que esta dijera que la senadora Fabiola Campillai podía ver por un ojo. Fue ahí que el artista no aguantó y le lanzó dura palabras por la misma red social. “Sale del Congreso, vieja mentirosa”, le dijo en esa oportunidad.

Pero resulta que Narea volvió a reaccionar sin filtro contra la doctora, luego que esta publicara en Twitter que a “la extrema izquierda” no le interesa “resguardar a nuestras policías”, en el marco del debate por le Ley Naín-Retamal.

“Mira vieja fea: está usted muy equivocada”, partió escribiéndole el ex Prisioneros. “A todo el mundo le interesa que los Carabineros estén seguros haciendo su trabajo. Ojalá no hayan más muertos ni heridos en la institución, pero la Ley #GatilloFácil no es una buena idea. Trabaja más a conciencia y deja de tejer”, le lanzó.

Defensores de la doctora

Un usuario le llamó la atención por el epíteto que lanzó contra la octogenaria. “¿Le gustaría que trataran así a su madre? Se puede discutir sin mofarse del aspecto físico”, le dijo el cibernauta.

Claudio respondió a ese comentario: “No me burlo de su aspecto. Jamás lo haría. Es su alma, su esencia, lo que la hace fea. Es una señora narcisista, con cero tino, que le hace muy mal al Congreso. Una de las peores”.

