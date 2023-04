“Me han llegado mensajes impresionantes”: Gino Costa acusa feroz homofobia en sus redes sociales

1 año de amor y pololeo celebra hoy la pareja formada por el periodista Gino Costa y Miguel Ángel Campos. Por eso fueron entrevistados por el portal Tiempo X, donde el conocido comunicador comentó sobre cómo fue contarlo públicamente.

“Hice un compromiso de no hablarlo más”, destaca que “estoy súper feliz, enamorado y lo conté porque aún es tema. De hecho, sólo hay que darse la vuelta por algunos comentarios que uno se sorprende, que piensa que hemos avanzado, pero la verdad es que no”, dijo Costa, revelando que la homofobia se ha hecho presente en sus redes sociales.

“Me han llegado mensajes internos bien impresionantes, donde me confirma cada día más que es un temazo, al menos para la sociedad chilena”, dice Gino Costa, recalcando que “no debiese ser, pero no quiero dejar de lado mi labor de comunicador y si puedo aportar desde ese lado, que es el amor, bienvenido sea”

“Hay gente que no lo respeta, que no lo tolera y hay que mostrarlo cada vez más”, por eso no se amedrenta y feliz publica fotos con su pololo. “Se tiene que normalizar y hay que celebrarlo, es súper injusto que hoy gente se niegue a amar o ser amado porque al de al lado no le gusta”, destaca.

Gino Costa asegura que nunca se ha privado de nada, pese a no haber hecho pública su relación con Miguel Ángel Campos luego de caso un año, “porque tengo un circulo súper bueno y por algo lo quise comentar, para que no exista más que me molestaran o que estaba solo o que te vimos con una polola”.

“Es celebrar un poquito el amor y creo que al contarlo muchos lo vivieron de forma interna, otros lo despreciaron, pero creo que hay que instalarlo”, finalizó.

