“Detrás de cada gordita y gordito existe un algo que pasa”: Paty Maldonado criticó los últimos dichos de Cecilia Bolocco

En el nuevo capítulo de “Tal Cual”, Paty Maldonado, José Miguel Viñuela y Jordi Castell analizaron los polémicos comentarios de Cecilia Bolocco sobre las personas con sobrepeso.

A través de un Instagram Live, la exMiss Universo aseguró que “estar gorda está de moda”, desatando una serie de críticas en todo la web.

En esa línea, es donde la panelista contó su experiencia en primera persona, empatizando con el público que sufre de desórdenes alimenticios.

“A la gente gorda no le agrada que se le diga gorda, porque hay un problema detrás de cada persona que tiene obesidad. Yo tuve negocio para gente gordita. Tú no sabes lo que significa que llegue una mujer, que es linda de cara pero un tanque, que te diga ‘yo era delgada’, qué te pasó le digo yo y me diga ‘se me mataron mis dos hijas en un accidente aéreo’”, comentó.

“No hablemos solamente de gula, no hablemos solamente de la gordura por comer, detrás de cada gordita y gordito existe un algo que pasa, es como una droga, hay una historia”, aseguró.

Cuidado con el lenguaje Ceci

Posteriormente, Paty detalló su experiencia personal: “En el caso mío fue la inseguridad. Yo estaba regio, no había subido ni un gramo durante la pandemia. A finales del 2021 yo dije ‘qué va a pasar, entre el asalto de Chile, entre la pandemia, no podemos salir, no hay trabajo’ y empecé a comer chocolate y a engordar, claro que hay un problema”, confesó.

Luego, se lanzó contra Cecilia: “Yo no tengo nada en contra de ella, por favor, pero yo creo que una mujer de esos años, si ya cometió el error antes, tenga cuidado entonces con el lenguaje”, le aconsejó.

Finalmente, Viñuela le consultó sobre cuál era la forma de calificar a una persona que tiene este problema, a lo que Maldonado respondió con total sinceridad que “uno no puede calificar”.