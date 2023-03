La hizo otra vez: Cecilia Bolocco abre polémica en redes al asegurar que ser “gorda está de moda”

Cecilia Bolocco abrió este miércoles un nuevo foco de conflicto entre sus seguidores de redes sociales al asegurar en su último Live de Instagram que “estar gorda está de moda”.

La exMiss Universo y socia estratégico-comercial de una tienda del retail nacional regresó a las transmisiones de la plataforma digital para mostrar algunos adelantos de su nueva colección, la cual incluía una holgada blusa negra con pequeños toques de diseño en la parte delantera.

En su afán por mostrar los variados usos de la prenda fue que la animadora de televisión se puso la blusa y comenzó a amarrarla en la parte inferior, momento en el que destacó los “múltiples usos” de la misma.

El desafortunado comentario de Cecilia Bolocco

Sin embargo, y mientras seguía mostrando su nueva colección, fue que Bolocco no perdió el tiempo para reconocer que había engordado “un poquito”.

“Pero como estar gorda está de moda. O no sé si es eso, pero yo estoy feliz”, afirmó la figura televisiva, cuyo comentario provocó la reacción inmediata en Twitter, donde su publicación fue posteada por un usuario de la red.

“Cecilia Bolocco otra vez en su live sale con una frase desafortunada. ‘Porque estar gorda está de moda’”, apuntó el sujeto, cuyo fue replicado varias veces y comentado otras tantas por críticos y defensores de la animadora.

Cabe recordar que en el mismo Live de la red social la empresaria también había alertado a sus fanáticos de que padece de una complicada enfermedad que la tiene con sus defensas muy bajas.

“No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas (...) tengo neutropenia (...) yo estoy relativamente bien. Me siento bien, eso es lo importante”, contó Cecilia, quien de todos modos llamó a la tranquilidad a sus seguidores por su problema con la disminución en la cantidad de sus glóbulos blancos.

“Dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi padre que tiene 90 años, dentro de la sencillez del conjunto, estoy bien. A nosotros nos enseñaron que teníamos que estar siempre bien para estar bien y la verdad es que muy pocas veces estamos re bien”, cerró.