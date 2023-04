“Me carga que hagan esto”: Naya Fácil vivió incómodo momento en pleno centro comercial

La influencer Naya Fácil compartió a través de sus historias de Instagram un incómodo momento que sufrió en un estacionamiento con un improvisado cuidador.

Ocurrió que la joven se encontraba en un local comercial cuando se percató de que un hombre comenzó a limpiarle su auto sin haberle consultado.

Según ella, se acercó al sujeto y le dijo que “me tiene que preguntar si usted me quiere limpiar el auto, porque lo lavo mañana. Me raya todo, me lo tiene que consultar. De verdad disculpe, pero tampoco tengo monedas”.

Luego, Naya mostró que el hombre le dejó un paño sucio sobre el parabrisas, además de dejar levantados los limpiaparabrisas.

Ante esta situación, manifestó que le “carga que hagan esto, mínimo preguntar”, para luego decir que “antes era súper buena onda con la gente que limpiaba autos, no tengo problema. Pero no tengo monedas y, otra, es que lo hacen sin autorización, te pasan a llevar. Me molesta cuando son así”, dijo tal como consigna el portal de 24 Horas.

