“Estoy hecho un desastre”: Rodrigo Sepúlveda colapsó en vivo tras los hechos delictivos ocurridos en Chile

El periodista chileno Rodrigo Sepúlveda colapsó en plena emisión de “Meganoticias Alerta” tras los diversos hechos delictivos que han afectado al país. El periodista expresó su descontento por el asesinato del cabo Daniel Palma y el asesinato de cuatro personas en Quilpué en el transcurso de la semana.

“Ya basta en nuestro país, basta ya de no valorar la vida de los demás, de no valorar al ser humano”, fueron parte de las palabras del periodista al abordar la delicada situación que vive el país.

Rodrigo Sepúlveda Rodrigo Sepúlveda se quiebra en medio de "Meganoticias Alerta". Captura de pantalla

Durante el programa, Sepúlveda se vio bastante conmovido después de que en pantalla se mostrara el funeral del funcionario de Carabineros en Rancagua, pero fue la noticia del asesinato a cuatro personas en Quilpué la que lo hizo colapsar. El periodista, tras la entrega de detalles del hecho delictivo, despidió el noticiero con un discurso emotivo que dejó entrever su colapso tras los sucesos.

“Nos tenemos que ir, viene la franja electoral y yo no doy más. Les digo la verdad, vengo del cumpleaños de mi señora e imagínense, estoy hecho un desastre”, confesó Rodrigo Sepúlveda, quien expresó sentirse agotado con lo que está sucediendo.

“No tengo palabras ya, no tengo ni energías, imagínense cómo terminamos ahora. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí, este país que quiero tanto, me da pena verlo así”, afirmó el periodista en un tono de desánimo.

El comunicador finalizó la emisión con una descarga: “No tengo más ganas de hablar. Les mando un beso. Gracias a todo el equipo por estar acá, viene la franja, a ver si se quieren entretener”.

“Ojalá que no vendan pomadas en la franja, sino que digan las cosas que van a hacer la verdad. Lo que hablen, que lo cumplan. No doy más, chao”, cerró Rodrigo Sepúlveda en una muestra de agotamiento ante los sucesos que están afectando al país.