“Para mí se cerró antes que para él”: Gissella Gallardo aseguró que ya pasó la página

La noticia farandulera del fin de semana es la fotografía subida por Mauricio Pinilla y Gala Caldirola confirmando su romance, terminando meses de rumores.

Inevitablemente, la exesposa del comentarista deportivo, Gisella Gallardo, iba a salir al baile. De acuerdo a lo informado por La Hora, ella habría publicado una foto horas antes del anuncio de su exmarido con un particular mensaje.

“Los hijos son un regalo, no son para que los rompamos. Son para que los creemos (...) Ojalá muchos entendieran lo que significa esto”, habría escrito Gallardo.

Este palo probablemente se debe a la tensa relación que han tenido sus hijos con Mauricio, después de la seguidilla de escándalos que lo han seguido durante el año pasado, hecho el cual ha sido reconocido por el mismo exfutbolista.

“Yo no manipulo a mis hijos”

Sin embargo, esto no quedó aquí. Uno de los comentarios no fue muy buena onda con Gisse Paz y le respondió: “Suelta todo y será más fácil. Él ya dijo todo, caso cerrado”, tal como lo evidenció el medio citado.

Gallardo no se quedó con los brazos cruzados y arremetió en contra de la persona. “Preciosa cuenta falsa, para mí se cerró antes que para él. Así que no me escriba tonteras y después ande en otros lados escribiendo mal de mí. De la cara”, señaló.

“Y yo no manipulo a mis hijos, son grandes y se dan cuenta de todo y de todos”, cerró Gissella.