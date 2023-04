“¿Pa’ qué voy andar sufriendo?”: Vale Roth lanzó singular reclamo previo al nacimiento de su hija

Vale Roth contó en sus redes sociales el problema que la acompleja a semanas del nacimiento de su hija Antonia. Recordemos que durante los últimos días, la bailarina compartió cómo iba avanzando su embarazo: “Semana 30 🤰🏻 cada vez la ANTO crece más, mide 39 cm y pesa 1 kilo y medio”, escribió.

Cuando lanzó ese mensaje se llenó de comentarios positivos por la pronta llegada de su bebé: “Tu abuela te espera!”, “No te preocupes por la pieza porque no la va a usar aún”, “Disfruta mucho este proceso” y “Muchas bendiciones”.

Sin embargo, hoy y a través de su cuenta oficial de Instagram, Vale Roth dio a conocer una especial situación que la acompleja durante estos días, relacionada a su bebé.

“Les conté que la Anto la encontraron un poco cabezona y el doctor me dijo que vamos a esperar a la semana 35 para ver si será cesárea”, partió contando a sus seguidores.

Después, agregó: “Si me dice eso, prefiero programar la cesárea y que sea la semana 38 que me la saquen, o algo así, ojalá este no sea el caso pero igual debo ponerme en esta situación”.

“A mi la cicatriz me importa una raja, era por el tema de la recuperación, qué es mucho más fácil recuperarse por parto normal y también el momento y todo eso es mucho más lindo”, finalizó Valentina, tal como consigna FMDos.

