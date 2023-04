“No he estado bien”: Helhue Sukni reveló los problemas de salud que la alejaron de redes sociales

La instagramer y abogada Helhue Sukni, conocida por defender ante la justicia principalmente a delincuentes y narcotraficantes, había dejado de aparecer en sus redes sociales

De hecho, la “tía Helhue”, como se hace llamar a sí misma, suele subir videos de forma periódica, actualizando a sus fanáticos sobre cómo va su vida. Sin embargo, hace varios días había “desaparecido” de sus redes sociales, regresando a las plataformas este domingo 9 de abril, explicando cuáles fueron los motivos de su ausencia.

“¡Hola amigos! ¡Tanto tiempo! Soy una ingrata de mier... llevó, y lo tengo contando, desde el sábado pasado y hoy día estamos a domingo, 8 días sin aparecer, sin decirles algo, sin nada”, partió lamentándose, para luego aclarar que esto se debe a que no se ha sentido bien de salud.

Resulta que, durante este tiempo, Helhue ha sufrido una hinchazón abdominal de la que no se ha podido recuperar. “Miren mi guatita (estómago), estoy enfermita, no sé que mier... me pasa, no me puedo recuperar”, señaló.

Poco más tarde explicó que por motivos de salud está intentando dejar de fumar. Recordemos que a la abogada, hace un tiempo, otro doctor ya le había hecho esa petición.

“En estos días (de Semana Santa) he estado tranquila, en la casa, pero he estado toda la semana enferma. Igual he trabajado, porque si no trabajo no como, pero no he estado muy bien”, agregó.

“De hoy día en adelante se activa la tía Helhue y se activa en orden para hacerles videos para que ustedes sepan mis rutinas diarias, para que ustedes sepan que la tía Helhue existe y está viva, aún está viva”, finalizó.

