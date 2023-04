“¡Oh mamá, no, basta!”: La “Bombona” retó a su mamá Helhue Sukni generando la risa de sus fans

Tras varios días de haber estado out en la redes sociales, Helhue Sukni volvió a aparecer en un video junto a sus hijas. De hecho, ahí explicó que estaba enferma y no se sentía muy bien.

Mientras se expresaba, en medio del video, su hija menor, Samia, la retó y la expusó ante sus seguidores por estar supuestamente “cocinando”. “Oh, mamá, no, basta, yo acá quiero interrumpir”, se le escuchó decir a la joven.

“Es mentira, y casi siempre que dice que está cocinando yo creo que es un 50% verdad y un 50% mentira, para que la gente no diga que nosotras no ayudamos y no hacemos nada. Aclaralo”, explicó la joven.

Entre risas, Helhue bromeó que “mentira, yo cocino, yo cocino. No, mentira. Lo mismo con la lavada de loza y todas las cosas”, aseguró la hija de la abogada.

Luego, la Bombona explicó por qué estaba molesta con los dichos de su mamá. “El otro día estaba leyendo los comentarios y una señora ponía ‘¿y tus hijas no ayudan en nada?’ y otra le ponía ‘yo soy testigo, no ayudan en nada’. Quizás era una galla que vino alguna vez a la casa”,

“No, no, ayudan”, aseguró Helhue, para luego mostrar la ensalada de pasta que cocinó su hija menor. “Ahora la Bombona es una Masterchef”, bromeó Helhue sacando carcajadas entre sus fans.

[ LEE TAMBIÉN: “No he estado bien”: Helhue Sukni reveló los problemas de salud que la alejaron de redes sociales ]