“Un par de amenazas”: Paula Escobar acusó graves amenazas de Mauricio Pinilla

Una grave acusación realizó la periodista Paula Escobar en contra de Mauricio Pinilla en la reciente transmisión del programa de Instagram Que te lo digo de este domingo.

En conversación con sus colegas, Escobar aseguró que el exfutbolista le escribió y la amenazó a través de Whatsapp, antes de oficializar su romance con Gala Caldirola.

Recordemos que Paula habló en diferentes ocasiones sobre los rumores de una supuesta relación entre el rostro de TVN y la modelo española, los cuales acaban de confirmar hace un par de días el romance, exhibiendo unas románticas fotos en redes sociales.

“Yo de verdad creo, honestamente, que Mauricio Pinilla no está bien. Comunicacionalmente, actúa de forma un poco errática, no es una persona consecuente… no sé si me explico”, dijo Escobar en el programa web junto a Sergio Rojas y Luis Sandoval.

Luego, la expanelista de Zona de Estrellas reveló que el exfutbolista le escribió por Whatsapp el martes o miércoles a las “una y media de la mañana”.

“Me escribió y me dio un par de amenazas, todo esto en un lenguaje bien normal, pero se notaba que estaba como un poco desesperado. Y, justamente, al otro día sube la foto”, reveló Paula.

Además, la periodista dio a conocer el mensaje que le envió Pinilla. “Por favor dejemos de destruirlo, que solo quiere estar en paz. (Dice) que tiene pruebas que va a mostrar… él piensa que alguien me dirige, que alguien conspira en su contra”, revelo Paula.

La periodista contó que había intentado contactar a Pinilla anteriormente para saber por la primera fuente, pero que él la tenía bloqueada. “¿Cómo te atreves a escribirme?”, le había dicho el exfutbolista.

“No entiendo a qué te refieres (...) yo no tengo ningún problema en escribirle a la primera fuente. Si quieres conversar conmigo, escribámonos no nos andemos bloqueando, para conversar cinco meses después”, comentó Paula.

La periodista señaló que le respondió durante la madrugada al ver el mensaje, señalando que le había escrito por Whatsapp y mensaje de texto. Pero él no le había respondido aún.

Al final, Paula aseguró que “no tengo por qué proteger a alguien que me escribe a esa hora, en el fondo criticando mi labor, dando a entender que soy una mandada de alguien y que él va a mostrar pruebas, que no tengo idea de qué”.

