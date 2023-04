“Al principio, yo le caía pésimo”: Julia Vial se sinceró sobre su especial amistad con Eduardo de la Iglesia

A principios de mes, la animadora ícono de La Red, Julia Vial, renunció a la señal después de casi dos décadas. La periodista estuvo como invitada en el panel de “Zona de estrellas”, en donde se refirió a su relación con su compañero y amigo, Eduardo de la Iglesia, la cual no tuvo el mejor inicio.

De acuerdo a lo consignado por TiempoX, Vial señaló que “al principio, yo le caía pésimo. Él llegó en un periodo de mi vida en el que estaba en tratamiento para tener un hijo.

“Me inyectaba hormonas a ciertas horas, entonces era yo hasta ciertas horas, porque cuando me inyectaba las hormonas, era como un Gremlin. Él no entendía”, confesó.

“Las hormonas me transformaban”

“Yo era pesada, una yegua, no lo pescaba, lo pescaba, pero era porque las hormonas me transformaban, hasta que un día me dijo ‘qué miércale te pasa’”, contó la animadora.

Finalmente, terminó diciéndole por qué actuaba así, lo que fue entendido por su compañero. “Desde ese día que somos mejores amigos”, aseguró.

Julia Vial contó emocionada que tiene una especial conexión con Eduardo de la Iglesia. Ella aseguró que ambos se miran y saben perfectamente lo que quieren decir. “No necesitamos hablar”, afirmó. La periodista contó que hace unos días se reunió con su amigo y lo felicitó por su nuevo trabajo en Via X.