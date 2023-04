Madre leona: Angélica Castro defiende a su hija Laura de comentarios ofensivos en redes sociales

Angélica Castro, reconocida presentadora de televisión, salió en defensa de su hija Laura de la Fuente luego de que ésta recibiera comentarios negativos en redes sociales por su participación en su primera pasarela de moda organizada por la tienda Corona.

Laura compartió emocionada el momento en sus redes sociales, pero algunos comentarios ofensivos no tardaron en aparecer. Castro respondió de manera contundente a estos comentarios, destacando la importancia de ser cuidadosos con las palabras que se escriben a una niña.

Ante un comentario que sugería que Laura debería tapar sus pecas con base, Castro respondió: “¡Qué absurdo y lamentable tu comentario! ¿Por qué tiene que taparse algo que la hace única y de lo que se siente orgullosa? Cuida lo que le escribes a una niña”.

También respondió a un comentario que insinuaba que Laura solo era invitada a eventos por ser hija de personas famosas: “¿Por qué tanta rabia en tu corazón? Claramente no tienes idea por todo lo que ha pasado y se ha levantado en un año. No sé cuántos años tienes tú, ¡pero te recuerdo que ella tiene 18! Te envío amor y luz a tu corazón, y ojalá no te aparezcas de nuevo por acá, si es para tirar tanta basura absurda”.

“La verdad es que no es lo tuyo, poco agraciada”, escribió duramente otra seguidora.

En esta ocasión, la presentadora respondió: “Claramente no tienes idea lo que significa para ella. Hace un año no sabía si iba a volver a caminar. ¿Por qué descalificar? Te envío solo amor a tu corazón”, señalando la maldad en su comentario.

Por último Angélica le contestó a una mujer que trató de “amachada” a Laura, mencionando que “por comentarios como el tuyo, el mundo y la autoestima de miles de niños, niñas y jóvenes está como está. Lamentable. Solo luz para ti”.

