“Nos vamos mi querida Sara Levy”: Alejandra Araya despide con sentido posteo a su personaje en “Hijos del desierto”

La actriz Alejandra Araya, quien diera vida a la detective Sara Levy en la teleserie de Mega “Hijos del desierto”, despidió a su personaje en redes sociales luego de conocerse en pantalla el trágico desenlace que tuvo en el episodio de este lunes.

Un asesinato que dejó impactados a los seguidores de la nocturna del canal privado, y que llegó luego de una escena en la que el personaje de Araya es emboscada por Gregorio Sanfuentes (Francisco Melo), Eloy Zapata (Roberto Farías) e Hipólito Cárdenas (Rodrigo Soto), minutos antes de ser baleada en el corazón por Cárdenas.

El adiós de Alejandra a “Hijos del desierto”

El trágico desenlace de su personaje, a pocos capítulos del final de la nocturna de Mega, fue la excusa que tuvo Araya para publicar en su cuenta de Instagram un sentido mensaje a sus compañeros de la teleserie y los seguidores que hicieron de su papel uno de los más destacados en la “ficción de época”.

“Y así es, una despedida más. La ficción de época me encanta; esas historias ‘lejanas’ pero que nos pertenecen en el cuerpo y en el alma. Gracias a todos mis compañeros ‘detrás de cámara’ por cada uno de los días vividos; su trabajo inmenso me emociona siempre. A veces me escondo solo a mirar como todos son un engranaje perfecto”, inició la actriz, quien junto a su posteo publicó una serie de fotografías del detrás de cámara de su personaje y la teleserie.

“A mis directores (@pgonzalez @belearenas @caromupu @f_diazarraztio) por su hermoso trabajo, por el viaje, por llevar el buque, por confiar en mí y guiarme a esos nuevos lugares. A todo el elenco, pero en especial a mis compañeros de historia (@jorge.arecheta @gaston_salgado_oficial y Otilio Castro) por lo que se dice y lo que se lee en los ojos; por permitirme un lugarcito en ese grupo formado y al que llegué a integrarme. A todo mi grupete policial por hacer de ese cuartel, días de trabajo luminosos. A MEGA por la oportunidad !Gracias siempre!”, prosiguió.

“Y a quienes siguen mi trabajo desde ya varios años: ¡Gracias! Nos vamos mi querida Sara Levy”, finalizó.

Alejandra Araya. Fuente: Instagram @alearaya @oscar_dp.

Alejandra Araya y una escena de la teleserie "Hijos del desierto". Fuente: Instagram @alearaya @oscar_dp.

Alejandra Araya. Fuente: Instagram @alearaya @oscar_dp.