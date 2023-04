“Estás viejota para ser tan pendeja”: Paty Maldonado y Cata Pulido en picada con Cathy Barriga

Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron fiel a su estilo en su canal de Youtube a la lacrimógena declaración que realizó Cathy Barriga, en el juicio por injurias y calumnias contra la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien en un reportaje emitido por el matinal “Mucho gusto” de Mega cuestionó su rol como alcaldesa en el municipio de Maipú.

Ante sus extensos descargos, Las Indomables le mandaron a decir a la exjefa comunal que se tome una pastilla tranquilizante y que deje de andar de querella en querella.

“Cathy, toma un armonyl, estás un poco sobrepasada de los nervios, a todo le tira querellas, quiere demandar a medio mundo”, señaló Pulido.

Indomables sin filtro contra Barriga

“Le encantan las querellas, yo no he visto a alguien que le gusten más las querellas que a la Cathy Barriga”, complementó Maldonado, aunque de igual forma apoyó que demandara a la “tontona”, refiriéndose a la periodista que fue despedida de Mega, luego de llamar “paco” al carabinero asesinado Daniel Palma.

“Muy de acuerdo con la querella que le presentó a la tontona de la periodista esta que se ha hecho la víctima que dijo ‘paco’, la Allende, está tomando de su sopita, para que aprenda”, agregó.

“Pero esta otra también se hace la víctima”, agregó Pulido.

Tras ello, la expanelista de Intrusos en La Red, criticó los dichos de la exjefa comunal medio del juicio: “¿Escuchaste esto? ‘Todo este tiempo no he podido tener una vida normal, no he podido ejercer mi profesión, yo hice un diplomado en la UC’ (...) creo que de psicología, pero no aprendió mucho de psicología, porque está bien como descentrada la señora”.

“¿Por qué le gusta tanto llamar la atención? Tiene un complejo de florero, pinta mono. Madura, ya estás viejota para ser tan pendeja”, repasó Pulido, tras imitar en tono burlésco la forma de hablar de Barriga.

“Bien vieja está, ya poh, bien vieja está”, agregó La Maldito.