“Me llevaron en una patrulla”: Adriana Barrientos recordó detención por no pagar parte

La panelista de “Zona de estrellas”, Adriana Barrientos, recordó cuando fue detenida por carabineros años atrás, luego de no asistir a declarar, razón por la cual se le decretó orden de arresto. Lo mismo que le ocurrió a Diana Bolocco, José Antonio Neme y Roberto Saa en el juicio por injurias y calumnias de de Cathy Barriga contra la periodista Paulina de Allende-Salazar.

“Una vez me llevaron detenida así. Me pasaron un parte y yo no tenía idea y, un día, yo estaba trabajando en ‘Morande con Compañía’, y me llevaron detenida. Fueron a mi casa, cosa que fue muy rara, porque no deberían haber ido a mi casa”, comenzó explicando la modelo en el programa de Zona Latina, consigno Tiempo X.

Adriana detenida por no pagar parte

“Pero como yo era un personaje de alto conocimiento público, Carabineros sabía dónde vivía, fueron a mi casa y a las seis de la tarde me tomaron detenida y me llevaron en una patrulla policial a la comisaría”, agregó la compañera de Daniela Aránguiz.

Más adelante, explicó que para volver a su lugar de trabajo tuvo que pagar cien mil pesos.

“Tuvo que ir en ese minuto Ina Sáez de ‘Morandé con Compañía’ a pagar la plata que eran 100 mil pesos, obvio que era mi dinero, con mi dinero pagó la Ina los 100 mil pesos y me llevaron a grabar el programa”, sentenció.

En el caso de los integrantes del matinal “Mucho gusto”, Neme respondió desde Europa, lugar donde se encontraba de vacaciones.

“Yo salí del país el 1 de abril a un viaje muy largo y muy lejos que tenía planificado hace varios meses y no recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior o no sé que habrá pasado desde el punto administrativo”, inició sus impresiones.

“Igualmente, aunque la hubiera recibido tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día, tenía unos compromisos ahí hace muchos meses. Entonces tendría que haber reagendado mi declaración”, añadió el comunicador.

Respecto a su actuar frente a la actual orden de detención, José Antonio Neme señaló que “”yo ya me contacté con mi abogado, le mandé los antecedentes de mi viaje y, bueno, voy acatar lo que la justifica decida no más”.