“Prefiero que no esté cerca”: Karen Bejarano se sinceró sobre distanciamiento con su madre

Karen Bejarano habló sobre el distanciamiento que tiene con su madre en una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Hace unas semanas, la artista reveló que su madre no la apoyó cuando sufrió abuso en su infancia y, además, le aconsejó que no hablara del tema y no cortó el contacto con el culpable. Debido a esta situación, Bejarano decidió alejarse de su madre, afirmando que no le hace bien.

Karen

“Tengo que ser consciente de que tomé la decisión (...) Me dolió, tuve que tratarme”, dijo Bejarano en la transmisión en vivo. “Yo pensé que me iba a morir sin mi mamá, ella era muy importante, pero no me morí. Aquí estoy, obviamente me duele, y me dolerá toda la vida”, reflexionó más tarde. La artista decidió que necesita tener cerca a personas que la cuiden y la quieran, y que su madre no cumple con estos requisitos.

“Entonces, por más mamá que sea, prefiero que no esté cerca”, afirmó.

“Después de salir de la internación, me alejé de mucha gente, de la cual me empecé a dar cuenta de que yo estaba atada a ellos por miedo a que se fueran”, explicó Bejarano.

[ LEE TAMBIÉN: Karen Bejarano y su estremecedor relato en PH: “Yo fui víctima de abuso sexual, psicológico y físico durante cinco años de mi vida” ]

Bejarano ha sido muy sincera sobre su salud mental y su proceso de sanación después de sufrir abuso en su infancia. La artista se refirió sobre cómo la terapia y la autoaceptación han sido clave para su recuperación y animó a sus seguidores a buscar ayuda si están pasando por situaciones similares.

“La única persona que me va a creer, querer, y me va a esperar, soy yo. Mientras antes lo entendamos, mejor va a ser”, concluyó.