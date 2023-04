“Un niño que no tiene la capacidad de responder”: Lisandra Silva revela el odio que ha recibido su hijo mayor en las redes sociales

Lisandra Silva realizó un fuerte descargo a través de una transmisión en vivo junto a Angélica Castro, en donde reflexionó sobre el odio que ha recibido su pequeño Noah a través de las redes sociales.

“Yo he sufrido ciberbullying con mi hijo desde que nació. A algunas personas le parecía rarito el niño o muchas otras cosas”, comentó de entrada.

Sin embargo, y a pesar del reiterado odio, la modelo admite que no ha sido afectada por las malas vibras. “En mis ojos, veo (a mi hijo) y yo lloro de amor, me derrito y no puedo creer que fui madre. Imagínate, la posibilidad de tener un embarazo saludable, de que haya salido bien, que no le falte nada. Yo lloro cada mañana de felicidad y doy las gracias”, aseguró.

“¿Qué tienen en la cabeza?”

Si bien no le ha afectado mayormente, sí quiere hacer visible está situación porque “no está bien”, y se pregunta: “¿Qué tienen en la cabeza las personas que hacen cyberbulling a un niño indefenso? Eso no se le debe hacer absolutamente a nadie, pero a un niño que no tiene la capacidad de responder, es como un odio gratuito”, expresó.

“Eso dice mucho más de la persona, que del que recibe el acoso o el insulto. Cuando tú le hablas a alguien, estás siendo una reflexión de lo que eres y sientes”, reflexionó.

Por último, Lisandra hizo un llamado a las personas que se encontraban viendo el Instagram Live a que se vieran por dentro, sobre todo cuando “empiezan a tener pensamientos negativos o criticar a otros”.

“A veces yo siento lástima por ellas, con solo verles las caras y saber quiénes son, siento el corazón apretado porque digo: ‘¿Qué tan necesitado puede estar esa gente de cariño? ¿Cuántas faltas tienen?’”, sentenció.