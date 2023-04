“Le piden que vuelva a ser alcaldesa”: Romina Sáez defendió con todo a su amiga Cathy Barriga

El juicio que se realizó en el marco de la querella de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, contra Mega, fue sin duda tema obligado en varios portales y programas. Pese a que no ganó, la exalcaldesa anunció que “esto recién comienza”, cosa que ratificó su amiga del alma de la época de Mekano, Romina Sáez.

“Ella está tranquila, está bien, apoyada por mucha gente que la quiere. Siempre van a haber comentario malos, a mí me pasó cuando me agredieron, y uno vive ese tipo de injusticias, pero uno tiene que seguir adelante nomás», explicó de entrada la abogada a La Hora.

[ LEE TAMBIÉN: “No te voy a denunciar”: Romina Sáez alertó a quienes robaron su mascota por delicado estado de salud de su perrita ]

Su opinión de experta

Como abogada, Romina dio su opinión con lo ocurrido con Cathy. “Los tribunales en ese caso no se han pronunciado en nada de lo que tiene que ver con la ex alcaldesa Cathy Barriga, pues así le digo yo, y no como la ex chica ‘Mekano’, pues así la tratan en ese canal (Mega).

Pero además, aseguró que su amiga está sufriendo “persecución política, piensen que esto fue dos semanas antes de las elecciones”.

De todas maneras, Romina llamó la atención con la siguiente declaración: “Estas han sido conversaciones internas, porque la gente que apoya a Cathy Barriga lamentablemente no es por redes sociales. Ella tiene un apoyo constante de personas, que la van a ver, que la llaman constantemente y que incluso le piden que vuelva a ser alcaldesa”, explicó Romina.

La jurista remarcó lo de la persecución. “Podrían decir que fue una coincidencia, pero aquí hay una persecución en ese sentido. Ellos planearon esto, lo dieron con bombos y platillos con publicidad, dándole espacio al actual alcalde para que el mismo día pusiera la denuncia en el ente correspondiente”.