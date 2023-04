“Me puse a llorar”: Vale Roth reveló mal rato que pasó por pedir atención preferencial por su embarazo de ocho meses

Valentina Roth dio cuenta este fin de semana en sus redes sociales de un tenso episodio que sufrió en una farmacia al pedir atención preferencial por estar con ocho meses de embarazo.

La mediática, que habitualmente ha contado detalles de su proceso de gestación en Instagram, reflexionó en la plataforma por un problema para las mujeres embarazadas que ha visto en las farmacias. El no contar con un sector destinado a la atención pronta de las gestantes.

La queja de Valentina Roth

“Estoy enojada. Escúchenme. Para las embarazadas o que estuvieron embarazadas. Siempre voy a a una farmacia, de acá al ladito (en el sector oriente de la capital). Y ya estoy media chata porque tengo ocho meses y me hago pipi muy fácil, no puedo estar una hora esperando, ni tanto rato esperando, porque a las embarazadas se nos cansa la espalda, se nos duermen las piernas”, relató la joven, quien si bien reconoció en sus historias de la red social que personajes como ella están expuestas a las críticas de la opinión pública, por ser “conocida” o “algo conocida” por aparecer en “la tele”, debería tener, como cualquier mujer, un trato preferencial por estar embarazada.

“Fui donde la señora que veo siempre, porque siempre le digo: ‘Yapo, cuándo un número para las embarazadas’. Y hoy (ayer) día me acerqué, igual, de igual manera. Le dije: ‘Ya poh, cuándo’. Así, en ese tono. Y ella me dijo: ‘Usted no está enferma. Yo cuando estaba embarazada hacía la fila normal’, no se qué. Y yo quedé así (frunció el ceño), como enojada, y ella me hacía así (moviendo los dedos). Yo le dije: ‘¿Usted me está hablando en serio?”, relató.

La molestia de Roth fue evidente, y ante la respuesta y gestos de la trabajadora de la farmacia, se preguntó porqué en vez de atacarla, no se preocupaba de ofrecerle una atención preferencial por su estado de gravidez.

Valentina Roth reveló su desagradable experiencia en redes sociales. Fuente: Instagram @valeroth28.

“Yo le decía: ‘¿Usted me está hablando en serio?’. Porque de verdad fue muy mal educada conmigo. De verdad que me dio demasiada lata. Me puse a llorar de rabia. ¿Cómo me hace ese gesto? Y después se fue a esconder”, prosiguió su relato la mediática.

“Yo solo dije ‘hasta cuándo’, porque las embarazadas tenemos que esperar y esperar (...) si bien es cierto, tiene razón, no estamos enfermas, no puedo hacer una media fila”, insistió Vale, quien quedó muy afectada por la situación.

“¿Cómo me preguntan eso? De verdad es que me descolocaron”: Vale Roth fue sorprendida con desubicada consulta

“¿Pa’ qué voy andar sufriendo?”: Vale Roth lanzó singular reclamo previo al nacimiento de su hija

“Se portó pésimo conmigo. Yo quería hablar con la encargada y nunca llegó”, señaló Valentina, quien incluso presentó un episodio de taquicardia por los nervios que le provocó el trato recibido por la dependiente de la farmacia.

“Cómo me iba a quedar callada”: Vale Roth explica por qué echó al agua a Mario Velasco sobre que estaba jugando a dos bandos