“Me carga”: Pamela Díaz realizó singular reclamo por tecnológico estacionamiento de Santiago

Pamela Díaz realizó un singular reclamo a través de sus redes sociales, luego de llegar a un moderno estacionamiento en el barrio alto de la capital.

Fue en sus historias de Instagram, donde la Fiera detalló que el nuevo uso de la tecnología para pagar los estacionamientos le había jugado una mala pasada.

“Querida people, hay algo que no soporto… es la modernidad”, comenzó diciendo la morena en su descargo y agregó “Me estacioné aquí en Alonso de Córdoba, y tengo que hacer esta cuestión del código que me carga, me carga, me carga. Ya me han sacado cómo dos partes”, confesó Pamela, en referencia a los códigos QR que se utilizan para pagar.

Sin embargo, la modelo aseguró a sus seguidores que “lo intentaré, tengo que ser una niña obediente, ahí vamos”.

por último, Pamela Díaz bromeó que venía escuchando música mientras manejaba y ya se sentía bailando en una disco. Hace poco, la Fiera terminó arriba de una micro en Viña del Mar junto a su equipo y relató su divertida experiencia en el transporte público.

[ LEE TAMBIÉN: “¿Qué es esta h…?, ¿una montaña rusa? Fantasilandia, una locura total”: Pamela Díaz terminó usando el transporte público en Viña del Mar ]