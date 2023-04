“¿Ese va a querer?”: Perrito causa furor en TikTok tras ir a ‘comprar’ a ferretería

Un tierno perrito se tomó las redes sociales tras ser grabado yendo a “comprar” materiales de construcción a una ferretería.

El video fue grabado por Óscar Armendáriz, quien mostró a la mascota llamada Felipe llegando hasta la tienda con un tubo de plástico, para luego pararse en dos patas y dejar el objeto en el mesón.

“Todos los días mandan a este perrito por material”, posteó el joven en el registro ampliamente compartido en TikTok.

El dependiente mira al particular cliente, diciéndole que “no hay” del tubo que se encuentra buscando. Debido a lo anterior, el can volvió a tomar la muestra y se fue del local comercial.

Después el mismo usuario subió un nuevo video en el que se ve al labrador café tomando un tubo verde delgado desde el interior del aparador de la tienda.

“¿Qué pasó Felipe? ¿Ese va a querer?”, le consultó el vendedor ante lo cuál el can volvió a morder el tubo llevándoselo a pesar de la resistencia del trabajador, y abandonando la ferretería feliz moviendo su cola.

