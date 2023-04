Raquel Argandoña tras el accidente que casi le costó la vida: “Yo no como sola en mi casa”

El traumático evento que casi dejó sin vida a Raquel Argandoña, inevitablemente la dejó con secuelas en su vida personal. La animadora hace unas semanas confesó que casi se ahoga tras atragantarse con un trozo de pollo, y en ese momento pensó que iba a dejar este mundo.

En el último capítulo de “Tal Cual”, la “Quintrala” señaló que ahora hizo un cambio en su rutina después del accidente. “Yo no como sola en mi casa, si hay alguien como. Si no, no como”, aseguró, de acuerdo a lo consignado por TiempoX.

“Ahora me hacen sopa de pollo, pero casi así como colado con fideos cabello de ángel, pero si hay gente como”, continuó Raquel Argandoña, quien habría decidido cambiar su alimentación después de atorarse con un trozo de pollo, el cual era clave en la dieta que estaba realizando.

“Yo ahora no como prácticamente nada y eso es malo, pero lo que nunca va a faltar en mi casa es la galleta de agua”, cerró la animadora de “Tal Cual”.