¡Más de 50 millones!: Naya Fácil da pistas sobre el monto que debe pagar al SII

La influencer Nayadeth Neculhueque, conocida popularmente en la web como Naya Fácil, está en plena crisis tras deber varios millones al Servicio Impuestos Internos (SII) esto debido a la fiscalización del organismo a sus ingresos que genera por redes sociales.

El plan tiene como objetivo verificar que los denominados “influencers” nacionales declaren sus rentas cuando trabajan en la creación de contenido con algunas marcas y que no estén evadiendo sus contribuciones.

Según cuenta la personalidad del internet, cuando pague el monto lo compartirá con sus seguidores de Instagram. Mientras tanto, decidió jugar a la adivinanzas para que fueran los cibernautas quienes descifraran su deuda.

“Sé que mucha gente no hace público este tipo de información porque es información privada, yo lo voy a hacer público”, aseguró.

En la dinámica, alguien le comentó que la influencer debe pagar 50 millones de pesos al SII y ella fue tajante: “50 palos me dicen, ojalá fueran 50 palos... es mucho más que eso”.

“Si fueran 50 palos no estaría ni alegando, es mucho más. Les juro que anoche se me pasó por la cabeza, no sé... me hice la media historia en mi cabeza que iba al banco a retirar mi dinero y me iba del país”, sostuvo.

Asimismo, contó que a este gran monto debe sumar 30 millones de pesos, esto por un documento que le dan al momento de pagar su deuda. “Estoy hasta las masas...”, aseguró.

Naya fue a saldar su deuda

A pesar de las quejas de la influencer, Naya se dirigió hasta el banco para poder saldar su deuda con el SII. Sin embargo, no todo salió como ella esperaba.

“No me la van a creer... Vine a pagar mis impuestos como corresponde, como todo ciudadano, y se cayó el sistema en todos los bancos”, contó en la plataforma.

“Parece chiste”, escribió bastante desilusionada y con una cara de preocupación puesto que si no paga esta deuda de aquí a mañana, viernes 28 de abril, deberá pagar una multa sumada que se le suma a su total.