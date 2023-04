“Sigue dando jugo”: Paty Maldonado repasó a periodista que advirtió tener teléfono intervenido

Patricia Maldonado disparó sin compasión contra la periodista Paulina de Allende Salazar, quien señaló durante una charla universitaria que está con problemas en su teléfono celular, tras decirle “paco” al carabinero asesinado Daniel Palma, por lo tanto cree que puede estar intervenido. Ante esto, La Indomable, la ninguneó en su programa de “Youtube”.

“Sigue dando jugo. Dice que le intervinieron el celular. Oye, le quiero mandar un recado a la Paulina: Paulina, estai haciendo el loco, mamita. ¡Mamita! ¡Estai haciendo el loco!”, disparó fiel a su estilo deslenguado.

“Me he encontrado con gente de izquierda, que no piensa como yo, y están cagados de la risa de ti. De verdad de digo. ¿A ti te van a intervenir el teléfono? Si voh tenís menos respaldo que una silla de pianista, tenís menos respaldo que un columpio”, la ninguneó.

Finalmente, señaló que “Paulinita, no seas tonta. Se te escapó, pero no seas tonta. Tu prestigio se fue a la mier..., no la sigas cagando. Nadie te persigue, porque tú no eres perseguible. Tú no tienes peso político. Eres una periodista que le gusta hablar hue... listo, chao. ¿Quién te va a intervenir el teléfono a ti? Me dio una vergüenza cuando la escuché”.

Paulina de Allende e intervención de teléfono

Paulina de Allende-Salazar advirtió una eventual intervención de su teléfono celular tras su polémico despido de Mega, según relató en una charla para estudiantes de periodismo de la Universidad Diego Portales. El momento fue registrado en un video y publicado en la cuenta de Twitter de NYC Prensa.

En medio de esta conversación sobre el ejercicio profesional con los alumnos, la periodista señaló una extraña situación que le ocurrió con la aplicación de WhatsApp.

“Pasa un poco de tiempo, en esa línea, y en algún minuto vuelvo a ver mi WhatsApp y me aparece que no puedo… que he intentado mucho entrar a mis WhatsApp”, comentó respecto al código de verificación que solicita la aplicación cuando se ingresa a un nuevo dispositivo.

No obstante, pese a digitar la mencionada clave, Allende-Salazar no pudo confirmar su identidad en la aplicación de mensajería instantánea, situación que la hizo sospechar haber sido víctima de una estafa.