“Pasé meses que no quería salir de noche, lloraba y lloraba”: José Miguel Viñuela recordó una fuerte pena de amor

Las penas de amor se tomaron el último programa de “Tal Cual” con fuertes confesiones tanto de Marlen Olivari como del animador José Miguel Viñuela, quien se sinceró sobre el término de una relación en su adolescencia cuando tenía alrededor de 17 años.

“¿A ti te han pateado?” le consultó Argandoña a su compañero, que despertó un recuerdo de antaño en el exanimador de “Mekano”. “Yo creo que esas penas de amor se dan cuando uno es más chico”, señaló y agregando que cuando uno tiene más edad puede filtrar mejor con las parejas.

“Me dolió el alma”

Después de ese prefacio, Viñuela comenzó a responder la pregunta de Raquel, “a mí me patearon una vez. Siempre lo he contado porque ella es hermana de una conocida figura del mundo del espectáculo chileno”, comentó.

“Me pateó y sufrí harto, además fue un día sábado en la mañana después de una fiesta que fuimos. Yo ya cachaba que iba mal y me dijo que nos juntáramos. Nos juntamos y empezamos a caminar; mientras caminábamos para el paradero donde iba a tomar la micro, empezó a llover, entonces fue todo horrible”, relató.

Él dijo que falló porque ella ya no estaba enamorada de él, a pesar de que él lo intentó. “Duramos cuatro meses, pero me dolió el alma. No sólo el hecho que terminen contigo, es lo que viene después, uno se inseguriza y yo creo que me costó un año pararme ‘ya, estoy en condiciones de enamorarme de otra persona’”, confesó.

“Pasé meses que no quería salir de noche, lloraba y lloraba (...) tuve dos buenos amigos que me sacaron adelante”, contó. El animador aseguró que “las penas de amor son tristes. Cuando alguien ya no siente lo mismo que tú sientes, es muy heavy”.