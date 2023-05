“Estudió por el estado”: Tere Marinovic protagonizó tenso momento por la gratuidad de su hija

Una fuerte discusión sobre la gratuidad universitaria se vivió en el programa Sin Filtros, donde a Teresa Marinovic le sacaron en cara el beneficio que recibió su hija, pese a estar en contra de la medida.

Valeria Cárcamo, candidata a consejera constituyente de Revolución Democrática, quiso mencionar la contradicción en que habría caído la exconvencional de derecha “Tu hija estudió por el Estado, con gratuidad. Le quitaste atención a una persona, por ejemplo, del cerro donde nosotros vivíamos, para que estudie con gratuidad en la PUC”, le reclamó en el espacio de debate.

Marinovic respondió confirmando ser “absolutamente contraria a la gratuidad” y que no da razón de “los actos de sus hijos mayores de edad”. Dijo creer que los universitarios pueden recibir ayuda a través de créditos.

“Tú hija no sería profesional si no hubiese sido por ese beneficio, ¿cómo no quieres lo mismo para los demás chilenos?”, le contestó la candidata a consejera Paz Suárez (PPD).

“Estoy en contra de las leyes de Michelle Bachelet, de las leyes que favorecen a universitarios. Hicieron esas leyes porque los universitarios votaban”, contestó Teresa.

“¿Cuánto pagaste por la carrera?”, interrumpió Cárcamo. “Yo no pagué la carrera”, admitió Marinovic, iniciándose un intercambio donde tuvo que intervenir el conductor del programa.

