“La contribuyente ya pagó sus impuestos como debe ser”: Naya Fácil pagó su deuda con el SII

Naya Fácil ya saldó su millonaria deuda con el Servicio de Impuestos Internos (SII), esto tras ser investigada por su actividad económica en las redes sociales.

Así lo confirmó la influencer a través de sus historias de Instagram, en donde aseguró que pagó el dinero de sus impuestos en el banco.

“Ya, chiquillos. Costó, pero se logró. No saben la travesía que he pasado en la mañana. En un momento me vi que no alcanzaba a pagarlo”, comentó, puesto que la casa bancaria donde ella tiene una cuenta estaba con problemas en el sistema.

Sin embargo, todo salió bien. “Servicio de Impuestos Internos, esto va para ustedes: la contribuyente Naya Fácil ya pagó sus impuestos como debe ser, y en una cuota, para no tener deudas con ustedes”, declaró orgullosa.

Asimismo, contó que pagó este saldo en una cuota y en efectivo, porque no le gusta deber dinero y quería terminar luego con esto.

Naya aprendió la lección

En la misma línea, la personalidad de internet aseguró que aprendió la lección con respecto a su situación financiera y de pasada, aclaró que no revelará jamás el monto que le pagó al SII.

“¿Me dolió? Sí. Me dolió mi bolsillo, pero fue mi irresponsabilidad no hacerlo y ya está hecho”, reconoció Naya y afirmó que ahora comenzará a trabajar duro para ir recuperando su dinero.

Eso sí, ahora hace negocios de la manera correcta. “Estoy haciendo las boletas y todo lo que se tiene que hacer. Pero ahí lo tienen, lo que querían se logró”, concluyó.