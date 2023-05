“Ya que me quieren ver copuchando les cuento...”: Angélica Sepúlveda confirmó su regreso a la televisión

Tras dar a conocer que a su pololo turco no le gusta mucho su pasado en televisión, Angélica Sepúlveda confirmó que volverá a la pantalla chica durante los próximos meses.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer reaccionó a la repercusión que tuvieron sus palabras sobre la opinión de su pareja sobre su vida farándula.

“Guaaaa se pasaron, demasiada noticia encuentro yo. Menos mal Gursel no está en Chile.... Desde que estamos juntos me alejé de la tv, porque no es agradable para él, la exposición de la mujer en Turquía es muy mal visto, genera muchos anticuerpos; conversamos al respecto y sentí que era importante, así como él hizo muchos cambios para agradarme, dar un paso al costado hasta hoy”, escribió Angélica.

Eso sí, al parecer, la exchica reality dejó de lado la opinión de su pareja y reveló que volverá a pisar un estudio de TV.

“La verdad me invitan siempre a todos los programas ofreciendo dinero para que esté en ellos, a todos les agradezco y digo no. Yo no reniego de la farándula, es entretenida, para mí siempre ha sido un trabajo donde ganas lucas haciendo nada”, expresó.

“Y bueno, ya que me quieren ver copuchando les cuento que estaré en junio sentada por ahí...”, lanzó sin más. Sin embargo, Angélica no dio más detalles sobre su pronta participación en la pantalla chica.