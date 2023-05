“¡Shaaa... no me dejaron entrar!”: Pablo Chill-E contó que no le permitieron ingresar a Nueva Zelanda

El cantante de trap y reggaetón, Pablo Chill-E, contó que no pudo ingresar a dar su concierto en Nueva Zelanda porque un oficial no lo dejó pasar, según informó Teletrece.

Esto luego de realizar varios conciertos en Chile, el “Shishi Boss” inició su esperada gira mundial, la que contempla shows en países como Italia, España y Nueva Zelanda. Sin embargo, a través de sus redes sociales el joven cantente informó que no pudo entrar al país de los kiwis.

“Sha (sic), apretaron con el alma, no me dejaron entrar a Nueva Zelanda. Pa’ toda mi gente que me quería ir a ver a Nueva Zelanda, yo creo que la fecha se va a reprogramar”, aseguró.

“No me dejaron entrar porque un oficial no quiso que yo entrara. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que pronto voy a ir, para todos los chilenos de Nueva Zelanda, voy a ir prontito”, agregó.

Por el momento se desconoce por qué las autoridades neozelandesas le prohibieron el acceso al reconocido cantante urbano, que a través de la misma red social concluyó “ahora voy a ir a la gira pa’ España”.

“Voy a ir a Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza y Valencia. Así que activo ahí, para toda mi gente de España, Les quiero, un besito. Y perdón a los de Nueva Zelanda”, finalizó.

