“Me daría vergüenza”: Marcela Vacarezza criticó el criterio de paridad usado para elección de consejeras

Marcela Vacarezza causó un gran revuelo en redes sociales al criticar duramente el criterio de paridad utilizado este domingo para elegir a los consejeros y consejeras constitucionales en la pasada elección.

La expanelista de televisión, una habitual y ferviente opinóloga política en Twitter, nuevamente hizo de las suyas en la red social al plantearse en contra del formato que, en esta oportunidad, benefició a seis mujeres con menor cantidad de votos que sus compañeros de lista.

El reclamo de Marcela Vacarezza

Estas fueron la militante socialista Marcela Araya, quien con poco más del 7% de los votos en la región de Atacama desplazó a Ricardo Núñez (PS), con el 10,97%; Gloria Paredes (Republicanos) que con un 8,87% de los sufragios en la región de Coquimbo se quedó con el cupo de su compañero de partido Ricardo Guerra, con un 11,9% de los votos; Ivonne Mangelsdorff (RN), con un 1,69%, que dejó fuera a Juan Sutil, con un 13,76% en la región de O’Higgins; Mariela Fincheira (Republicanos), con un 6,72%, que reemplazó a Mario García (8,73%) y Kinturay Melin, de Unidad para Chile, en vez de Christian Dulansky en la región de La Araucanía; y Lorena Gallardo, de Chile Vamos, que con el 2,98% de los votos se quedó con el cupo de José Antonio Urrutia (14,99%) en la región de Los Ríos.

“Si me viera beneficiada por la paridad me daría vergüenza dejar fuera a alguien que sacó más votos que yo”, escribió Vacarezza, quien dado los resultados de este domingo no quedó conforme con un criterio, a su juicio, que no representa la decisión de la ciudadanía.

“No tendría cara para aceptar un puesto para el cual no fui elegida”, sentenció la mediática.

Cabe recordar que en la Región Metropolitana se dio un caso similar en la elección de la exministra Gloria Hutt (Evópoli), quien pese a sumar menos votos que su compañero de lista, Rodrigo Delgado (UDI), se quedó con el cupo constituyente, aunque en este caso, por el acuerdo que lograron los tres partidos derechistas de la colación, de elegir al representante del partido que haya sumado, en total, la mayor cantidad de votos acumulados en la elección. Situación que se dio en favor de Hutt gracias a los más de 159 mil votos que sumó Jaime Ravinet, independiente por Evópoli.