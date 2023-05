“Hay que ponerle el pecho a las balas”: Aylén Milla se sinceró tras complicado momento de salud

Durante los últimos días, Aylén Milla contó que está atravesando un difícil momento personal tras no encontrarse bien de salud.

Los rumores comenzaron cuando la exchica reality comenzó a subir contenido con pañuelos en la cabeza, pelucas y cejas falsas, cuestión que alertó a sus seguidores en redes sociales.

Por lo mismo, y tras los mensajes que le han llegado, Aylén decidió despejar las dudas mientras realizaba una transmisión en vivo junto a Angélica Castro.

“Estoy pasando por un momento difícil, el cual todavía no estoy preparada para comunicar. Agradezco la preocupación, el respeto”, dijo de entrada.

Asimismo, comentó que ella “podría esconderme y desaparecer del mundo, pero no lo hago, porque tengo que seguir trabajando (…) Creo que estoy sacando fortaleza, y esto puede servirle a otras personas que atraviesan algo similar, pueden ser muchas enfermedades, perder un ser querido o haber terminado con una pareja”, sostuvo.

“No me vuelvo loca con la enfermedad”

Eso sí, Aylén afirmó que está intentando aprender y sacar lo mejor de esta situación: “El mensaje que quiero transmitir, es esa fuerza, y que a pesar de que estemos pasando un momento duro, la vida sigue adelante, y hay que ponerle el pecho a las balas”.

“Me voy a tener a mí toda la vida, me guste o no”, comentó notablemente emocionada hablando sobre el amor propio.

En la misma línea, afirmó que “no me vuelvo loca con la enfermedad o con lo que me está pasando, estoy enfocada en los proyectos que vendrán cuando todo esto pase (…) visualizar que uno va a estar bien”.

Finalmente, Milla está enfocada en el siguiente pensamiento: “El día de mañana todo va a estar mejor. No podemos pretender depender todo el tiempo de los demás (…) Lo único que está bajo mi poder, es el presente”, concluyó la influencer.