“De gravedad absoluta”: Adriana Barrientos alerta a sus seguidores por delicada enfermedad de su mascota Asia

Momentos de incertidumbre y profunda preocupación vive por estas horas la modelo y panelista del programa “Zona de estrellas”, Adriana Barrientos, quien alertó a sus seguidores de redes sociales por el delicado estado de salud de su mascota Asia, una perra de raza bulldog francés, que debió internar de urgencia en la UCI de una clínica veterinaria.

Reconocida por el gran apego a su mascota, con quien hace años vive en su departamento del sector oriente de la capital, Barrientos pidió rezos y oraciones por la salud de su compañera perruna, quien este miércoles presentó un sorpresivo cuadro de ahogamientos y vómitos.

Encima, y según el relato de la mediática en su cuenta oficial de Instagram y la de su mascota, Asia incluso quedó con su paladar morado al no poder respirar.

El drama de Adriana Barrientos

“Fuimos junto a mi mamá a ver a @asia_bulldogfrances . Su estado es de gravedad absoluta aún. Gracias por los mensajes de amor. En su cuenta de Instagram estará toda la información, ya que este Instagram es de trabajo. Los adoro mis leones”, publicó Adriana en una de las tres publicaciones que subió a las historias de la red social.

“A seguir rezando. La próxima vez que nos veamos será cuando ya estés fuera de riesgo total. @asia_bulldogfrances te amo con todo mi corazón. Hasta pronto mi @asia_bulldogfrances. La próxima vez que la veamos será cuando estés fuera de riesgo vital. Gracias a todos por rezar y por pedir por ella”, prosiguió la modelo, quien conmovió a sus seguidores con la serie de videos en los que se le ve acariciando y consolando a su compañera antes de dejarla bajo el cuidado de los especialistas veterinarios de la clínica.

Adriana Barrientos le echa la culpa a Gissella Gallardo de quiebre entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola

“Le gustan las chiquillas que son cuicas así heavy”: Adriana Barrientos revela teoría sobre Martín Cárcamo tras no tomarla en cuenta

“Por favor recen por mí, hoy llegue a @veterinariapetbeauty. No sabíamos que pasaba, vomitaba, estaba muy agitada, no podía respirar, mi lengua se ponía morada, mis doctoras corrieron por mí y fui trasladada de urgencia a la UCI. Mi paladar largo impedía que respirara, me entubaron ya que los antiinflamatorios no funcionaron, me sacaron el aire y pude respirar”, había escrito Adriana momentos antes de ingresar a Asia al recinto veterinario.

“En este minuto estoy en mi jaulita esperando un milagro, desinflamar mi garganta ya que deben operarme de urgencia. De lo contrario, procederán a conectarme a un ventilador mecánico. Mi estado es de gravedad absoluta, solo pido a Dios que me dé una oportunidad para vivir”, finalizó.